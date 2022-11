Allegri, la reazione choc agli Atp Finals: bordata di fischi

15 novembre 2022 a

a

a

Non bastano le sei vittorie di fila prima dei Mondiali in Qatar, l’ultima il 3-0 contro la Lazio di domenica, non basta una Juve in ripresa. Massimiliano Allegri si è congedato come meglio ha potuto da un pubblico bianconero comunque inferocito per l’inizio di stagione, e per un gioco che fino a poche giornate fa ha latitato.

"Dopo la sosta...": l'incredibile profezia di Allegri, cosa accadrà

Proprio all'indomani del successo contro la formazione dell’ex di Madama, Maurizio Sarri, l’ex allenatore del Milan ha lasciato il pallone per dedicarsi alla racchetta. Durante l'attesa sfida tra Djokovic e Tsitsipas valida per il gruppo rosso delle ATP Finals, l’appuntamento che chiude la stagione del grande tennis a Torino, le telecamere hanno indugiato sugli spalti del Pala Alpitour del capoluogo piemontese. E una volta che è stato ripreso Max, sono partiti i fischi.

Quinta vittoria consecutiva per la Juve che a Verona balza in classifica

Anche Stankovic con Allegri

Il toscano era nel box del campionissimo serbo, insieme al connazionale di Djokovic, Dejan Stankovic ex centrocampista e tecnico della Sampdoria, con suo figlio che gioca nell’Inter. Una sorpresa per tutti dunque al Pala Alpitour, soprattutto per la posizione dell'allenatore sugli spalti. Molto sorridente Allegri in avvio di partita, è stato poi pizzicato anche dalle telecamere dell'impianto che hanno trasmesso la sua immagine sul maxischermo. Quando il pubblico si è reso conto della sua presenza attraverso la ripresa, ecco i fischi copiosi. Probabilmente sugli spalti c'erano diversi tifosi del Torino, senza dimenticare anche i tanti spettatori provenienti da altre zone dell'Italia. E il video è diventato virale su Tennis Tv. Insomma, i successi contro Toro, Empoli, Lecce, Inter, Verona e Lazio non sono bastati.