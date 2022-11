Qatar 2022, la Croazia "italiana" sbatte sul Marocco

23 novembre 2022 a

a

a

Non sfonda la Croazia "degli italiani": il Marocco strappa un ottimo 0-0 al debutto (è già il terzo di questi Mondiali) e tiene aperti tutti i giochi nel Gruppo F. Al debutto in Qatar, i vice-campioni del mondo in carica (nel 2018 Modric e compagni furono la grande sorpresa del torneo, piegati solo nella finale di Mosca dalla Francia) devono fare i conti con la giornata super di Bounou, guardiano della porta nordafricana, semplicemente strepitoso sul torinista Vlasic.

Giroud, Rabiot (e super Mbappè); 4-1 all'Australia, show della Francia "italiana"

Al Bayat di Al Khor, all'inizio è gran festa per Modric, diventato oggi con la sua entrata in campo il primo calciatore a giocare sia gli Europei che i Mondiali in tre diversi decenni. Grande ritmo ed emozioni su entrambi i fronti, con i marocchini guidati dalle star Ziyech (Chelsea, ma inseguito dal Milan) e Hakimi (ex Inter ora al Psg) che si confermano squadra non solo ostica, ma anche pericolosa. Molto nerazzurro in campo, con Brozovic e l'ex Kovacic titolari tra i croati. Ma l'undici di Regragui è bravo ad arginare il centrocampo, sicuramente il punto di forza biancorosso.

Qatar 2022? Il prossimo Mondiale sarà anche peggio: ecco perché

La squadra del ct Dalic va vicinissima al gol anche con il difensore centrale Lovren, ma il tap-in dell'ex Liverpool (oggi capitano dello Zenit San Pietroburgo) viene salvato sulla linea dal del centrocampista della Fiorentina Amrabat. La formazione africana però non demerita e sfiora il gol con i terzini Hakimi e Mazraoui. Stasera Belgio e Canada completano il quadro del raggruppamento: salvo sorprese, l'impressione è che dietro ai Diavoli rossi grandi favoriti di Lukaku e De Bruyne la corsa per il secondo posto sia assolutamente alla portata di tutte le altre tre squadre.