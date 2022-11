Frank Kessie, "pronto... sono io": retroscena, telefonata disperata al Milan

23 novembre 2022 a

a

a

“Pronto, sono Frank Kessie. E avrei voglia di tornare al Milan, anche solo fino al 30 giugno…”. Secondo Il Giorno, l’ex centrocampista blaugrana è già stanco dei pochi minuti al Barcellona, e vorrebbe tornare a Milano. E per questo, nonostante le smentite di rito, ha chiesto al suo procuratore George Atangana di sondare il terreno con Paolo Maldini e Ricki Massara. Il problema è che i rapporti fra l’agente e la dirigenza rossonera non sono idilliaci e questo Kessie lo sa, visto quanto accaduto con il suo divorzio dal Milan.

Kessie lancia segnali al suo ex club - Quello che è certo, è che il centrocampista blaugrana è felice al Barcellona, dopo aver lasciato il Milan in estate, a parametro zero, accettando l’offerta dei catalani (circa 7 milioni a stagione fino al 2026). Ma Xavi gli ha concesso meno di 500 minuti totali (485 per l’esattezza) e il mal di pancia di Kessie è stato evidente. Il centrocampista è convinto di potersi ancora ritagliare un ruolo da protagonista, perciò avrebbe manifestato al suo entourage il desiderio di tornare in rossonero. E se da una parte il quotidiano catalano Sport fa sapere che il calciatore non si muoverà nel mercato invernale, dall’altra a fari spenti Kessie continua a lanciare segnali alla società con cui ha vinto uno scudetto.

Ascolta "La notte maledetta di Martin Palermo" su Spreaker.

L’agente vorrebbe mandarlo in Inghilterra - Atangana però preferirebbe dirottarlo in Inghilterra (Aston Villa, Fulham, Watford le opzioni). Tutto questo mentre nei prossimi giorni si proverà a chiudere il rinnovo di Ismael Bennacer, colui che ha ereditato a tempo pieno la maglia di Kessie in attesa dell’esplosione di Vranckx. Dopo mesi di trattative siamo entrati nella fase più delicata, con il giocatore che dovrebbe firmare il prolungamento del contratto a cifre più che raddoppiate, passando dagli attuali 1,5 milioni a circa 4 milioni di euro più bonus. Sarebbe il decimo accordo sottoscritto dalla coppia Maldini-Massara dopo quello di Theo Hernandez e tanti altri.