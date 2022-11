Qatar 2022, "Messi vaff***". Si scatena una brutale rissa: pugni e calci, immagini forti

25 novembre 2022 a

Spettacolo in campo, tante proteste fuori. Non solo per le assurde leggere qatarine che vietano fasce o gesti in favore dei diritti Lgbt, look eccessivi o tenere effusioni in pubblico, anche per degli scontri tra tifoserie. Come andato di scena tra i tifosi di Messico e Argentina mercoledì a Doha, dove ci sono stati tafferugli e risse. Gruppi di tifosi di entrambi i Paesi hanno così dato vita ad una violenta rissa, per quello che può essere definito come il primo caso di intemperanze da parte dei tifosi durante i Mondiali.

“Vaff***o Messi”, e parte la rissa tra messicani e argentini

Il fatto è accaduto nei pressi dell'Al Bidda Park di Doha, in una delle fan zone create dalla Fifa, le aree progettate per promuovere l'interazione sociale tra le diverse nazioni, in un clima di maggior libertà rispetto alle regole nel resto del Paese ospitante. A fare scatenare la scintilla, ovviamente, la storica rivalità tra Messico e Argentina. Nei filmati, la scintilla che fa traboccare il vaso è l’insulto messicano verso il giocatore simbolo della Selección, Leo Messi, autore del gol iniziale argentino contro l’Arabia Saudita, che non è stato in grado di evitare la clamorosa sconfitta al debutto. Una volta innalzatosi il coro "F*k Messi” (Vaff**o Messi, ndr), non è mancata la reazione dei sostenitori dell’Albiceleste, che, ovviamente, non sono rimasti ad ascoltare.

Pugni e calci da “far west”

Nella rissa, che ha coinvolto tutti i presenti, sono volati pugni e calci che hanno comportato diversi contusi e feriti, poi soccorsi mentre le forze dell'ordine cercavano di ristabilire la calma. Calma ritornata con molta fatica dopo una situazione ad altissima, tensione che preannuncia un clima ulteriormente rovente in occasione della partita di sabato, che potrebbe essere già decisiva per le sorti di almeno una delle due Nazionali impegnate. Il tutto dopo il k.o. argentino contro l’Arabia, e il pari per 0-0 (rigore però sbagliato da Robert Lewandovski) tra Messico e Polonia.