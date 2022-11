Juventus "in Serie B"? Mossa disperata di Elkann: chi richiama

30 novembre 2022 a

In attesa di capire cosa succederà in casa Juventus, e quali rischi concreti corre il club dal punto di vista delle sanzioni sportive, Dagospia ha lanciato un’indiscrezione su un possibile ritorno di Beppe Marotta. Quest’ultimo era stato fatto fuori proprio da Andrea Agnelli, per divergenze sull’affare Cristiano Ronaldo: con il senno di poi è facile dire che l’attuale ad dell’Inter ci aveva visto lungo, dato che l’ingaggio del portoghese (sommato alla pandemia che non si poteva prevedere) è stato l’inizio della fine.

Innanzitutto, John Elkann ha messo a lavoro il suo staff di avvocati per scongiurare il pericolo di finire nuovamente in Serie B, come con Calciopoli nel 2006. Poi gira voce che il capo di Exor voglia riportare a Torino Marotta. “Quell’addio - scrive Dagospia - coincide con l'inizio dei guai bianconeri: gli affari, le responsabilità, passano Paratici, talent scout capacissimo, dirigente discutibilissimo. È lui che definisce l'acquisto di Cr7, giocatore che ha scassato il bilancio sotto il peso di un immane contratto”.

“È sempre il duplex Agnelli-Paratici - prosegue Dagospia - che porta il monte ingaggi della Juve a livelli decisamente insostenibili; sono loro che insieme a Nedved fanno fuori il primo Allegri in nome del ‘bel giuoco’; per non parlare della figuraccia cosmica per la faccenda Suarez. Alla fine i fatti hanno dato ragione a Marotta: l’ultimo bilancio, al 30 giugno 2022, si è chiuso con un passivo di 254 milioni di euro”.

