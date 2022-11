Tunisia, trionfo e beffa: batte la Francia ma è fuori dal mondiale

30 novembre 2022 a

Ancora sorprese ai Mondiali di calcio in Qatar, dove la Francia campione del Mondo perde contro la Tunisia e l'Australia supera la Danimarca semifinalista agli ultimi Europei. Entrambe le partite si sono chiuse sul risultato di 1-0. Giornata di verdetti quindi nel Gruppo D, con i Bleus di Deschamps che chiudono al primo posto il girone con 6 punti davanti all'Australia per la migliore differenza reti. Agli ottavi Francia e Australia affronteranno rispettivamente la seconda e la prima del Girone C, dove tutto è ancora da decidere. Non è da escludere un clamoroso scontro diretto tra i campioni del mondo e l'Argentina. Lasciano anzitempo il Qatar, invece, sia la Tunisia che la Danimarca. In particolare alla squadra maghrebina non è bastata l'impresa di battere la fortissima Francia per superare il turno, deludente invece il Mondiale della Danimarca che torna a casa con un solo punto frutto di due sconfitte e un pareggio.

Con la qualificazione già in tasca, nella Francia Deschamps cambia addirittura nove giocatori rispetto al match precedente, schierando un tridente formato da Guendouzi, Coman e Kolo Muani, tutti all'esordio da titolare al Mondiale. In panchina Mbappé e Giroud. Maglia da titolare anche per l'ex Roma Veretout. Sei cambi anche nella Tunisia di Jalel Kadri, che schiera in attacco Khazri, Ben Romdhane e Ben Slimane. Grande prova di forza della formazione africana, che comanda la partita fin dalle prime battute. In avvio di ripresa la Tunisia trova il meritato vantaggio con Khazri al 58', bravo a battere Mandanda con un sinistro preciso in diagonale. La Francia si desta dal torpore e prova a rimettere le cose a posto, Deschamps manda in campo anche Mbappé e Griezmann per l’assalto alla porta di Dahmen. La Tunisia si difende con ordine di fronte alla reazione rabbiosa dei francesi, che sfiorano a più riprese il pareggio. Nel recupero succede poi l'incredibile, con Griezmann che segna al 98' in mischia e l'arbitro che sembra fischiare la fine. Richiamato dal Var, però, il direttore di gara torna sui suoi passi e annulla la rete del francese facendo poi giocare ancora una manciata di secondi prima di fischiare la fine del match.

Qualificazione agli ottavi meritata anche per l'Australia, che supera una deludente Danimarca grazie ad un gol di Leckie. E dire che la compagine scandinava, con Eriksen ancora titolare, parte bene nel primo tempo provando a chiudere i socceroos nella loro area di rigore. La Danimarca, però, si dimostra poco concreta in fase offensiva, con l'Australia che di fatto non corre quasi mai rischi. In avvio di ripresa, poi, la compagine gialloverde prende coraggio anche perchè nel frattempo la Tunisia vince sulla Francia con conseguente sorpasso in classifica. Al 60' arriva così il gol qualificazione firmato da Leckie, che in contropiede supera il portiere con un preciso diagonale mancino. La Danimarca prova a reagire, ma l'Australia si chiude a difesa della propria area di rigore con grande concentrazione. Inutile l'assalto finale dei vichinghi, che non riescono a trovare il guizzo giusto e devono così lasciare il Qatar prima del previsto.