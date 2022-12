Juventus, Bargiggia indignato: "Tutto normale direttore?", la rissa su Twitter

03 dicembre 2022 a

a

a

Il caso Juventus, con l'inchiesta Prisma su stipendi e plusvalenze, scatena Paolo Bargiggia. L'ex popolarissimo volto di SportMediaset, su Twitter, è celebre per i giudizi tranchant, allergicia ipocrisie e politicamente corretto. E anche la vicenda che vede l'ormai ex presidente Andrea Agnelli, il suo vice Nedved, l'ad Arrivabene e l'ex responsabile del mercato Paratici indagati scatena il lato più polemista del giornalista sportivo.

"Allegri deve tacere. Tutta la mer***...": Juventus, ecco le intercettazioni terminali



Prima se la prende con Massimo Zampini, avvocato e blogger tra i più famosi e seguiti "juventinologi" della Rete. Ospite di Tg2 Post, Zampini esprime il punto di vista dei tifosi bianconeri procedendo a una cauta difesa d'ufficio della dirigenza e invitando tutti, media compresi, a evitare processi sommari e tanto meno sentenze di condanna lampo. "Ma uno che fa o dovrebbe fare il giornalista - protesta però Bargiggia - può dire in onda sul servizio pubblico Rai 'noi tifosi...'. Avete tolto dignità e rigore ad una professione! E io pago il canone, azz...". L'intemerata di Bargiggia ignora forse il fatto che la presenza di Zampini al Tg2 Post fosse proprio "in quota" tifoso Juve".

Juve, Del Piero pronto a tornare: la sorpresa, con quale ruolo

Altra sparata contro Tuttosport, il quotidiano sportivo che per motivi storici e geografici (è di Torino) rappresenta il mondo juventino e i suoi tifosi. A non andare giù a Bargiggia è il titolo "La Juve non si piega". "Fa quasi tenerezza - scrive - vedere come Tuttosport, per ragioni di vendite e di osservanza al Potere, difende la Juventus invece di interrogarsi sulle nefandezze della gestione Agnelli che rischia di bruciare passioni e speranze dei tifosi. Tutto normale direttore?". E il direttore di Tuttosport Guido Vaciago risponde: "Tutto bene Paolo, e tu? Cosa fai di bello?".