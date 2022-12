Cristiano Ronaldo, clamoroso gestaccio in mondovisione

07 dicembre 2022 a

Alla fine è andata come si sospettasse prima di Portogallo-Svizzera: Cristiano Ronaldo è partito in panchina, pagando lo sfogo verso l’allenatore Fernando Santos nel match precedente contro la Corea del Sud. Mentre il sostituto di CR7, Gonçalo Ramos, ha firmato una tripletta e tutto il reparto offensivo è sembrato più libero senza la sua presenza: sia Joao Felix che Bernando Silva hanno illuminato la scena con belle giocate e l'attaccante del Benfica è stato implacabile, non facendo rimpiangere l'assenza del record-man di gol.

Al termine della gara, poi, l’ex Juve si è reso protagonista di un gesto che non avrà sicuramente fatto piacere a compagni e qualche tifoso: se ne è andato negli spogliatoi mentre la squadra stava festeggiando a fine gara con il pubblico.

Santos minimizza: “Tutto organizzato con lui”

Contro la Svizzera, Ronaldo è rimasto fuori ufficialmente per scelta tecnica, secondo le motivazioni dell’allenatore Fernando Santos. Nonostante il suo ingresso, il portoghese avrebbe trovato la via del gol con un diagonale potente, ma la sua posizione di partenza era irregolare. Dell'esclusione dell’ex Real e di quanto accaduto ne ha parlato anche Santos, provando a gettare acqua sul fuoco: "Problema? Ho già risposto a questa domanda — ha detto il tecnico vincitore dell’Europeo 2016. Nessun problema, siamo amici da molti anni. Tutto è perfettamente organizzato e ha dato l'esempio di un vero capitano”. Intanto, martedì a Lusail, potrebbe essere iniziata una nuova era nel calcio lusitano. Con un attaccante del futuro, Ramos, che sostituendo Ronaldo potrebbe aver dato avvio a una nuova epoca.

