Cristiano Ronaldo in panchina, il video rubato: il ct portoghese umiliato

Vedere il suo uomo in panca, non è stato bello neanche per Georgina Rodriguez, la signora Ronaldo. La modella argentina, nella notte, ha manifestato il suo sostegno al calciatore portoghese, attraverso un messaggio su Instagram con diversi contenuti a corredo. Lady Ronaldo, infatti, ha postato una foto che la ritrae allo stadio durante Portogallo-Svizzera, da sola e in compagnia di amici, e poi un video relativo al momento dell'inno portoghese. In quel momento, sul terreno di gioco, si è creata una situazione surreale con quasi tutti i fotografi a bordo campo più interessati a immortalare Cristiano Ronaldo e le sue reazioni in panchina, piuttosto che la squadra allineata a metà campo.

Il messaggio probatorio di Georgina Rodriguez

Le parole di Georgina a difesa di Cristiano risultano provocatorie, con un riferimento anche ai tifosi che lo hanno chiamato a gran voce dagli spalti a più riprese. Questo il suo messaggio: "Congratulazioni Portogallo — ha scritto l’argentina — Mentre gli 11 giocatori cantavano l'inno tutti gli obiettivi erano su di te (Cristiano Ronaldo, ndr). Peccato non aver potuto godere del miglior giocatore del mondo durante tutti i 90 minuti. I fan non hanno smesso di reclamarti e gridare il tuo nome. Spero che Dio e il tuo caro amico Fernando (il ct Fernando Santos, ndr) continuino mano nella mano e ci facciano vibrare ancora una notte".

Le parole di Santos: “Nessun problema con Ronaldo”

Dell'esclusione dell’ex Real e di quanto accaduto in campo, ne ha parlato anche Santos, provando a gettare acqua sul fuoco: "Problema? Ho già risposto a questa domanda — ha detto il tecnico vincitore dell’Europeo 2016. Nessun problema, siamo amici da molti anni. Tutto è perfettamente organizzato e ha dato l'esempio di un vero capitano”. Intanto, martedì a Lusail, potrebbe essere iniziata una nuova era nel calcio lusitano. Con un attaccante del futuro, Gonçalo Ramos, che sostituendo Ronaldo potrebbe aver dato avvio a una nuova epoca.