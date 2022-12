Cristiano Ronaldo, "con loro non mi alleno": altra sceneggiata, mondiale finito?

07 dicembre 2022 a

Cristiano Ronaldo continua a fare i capricci. Il campione portoghese si sta facendo completamente schiacciare dal suo ego ed è attualmente l’unica nota stonata di una Nazionale che fa paura a tutti e che può giocarsi seriamente le sue chance al Mondiale di Qatar 2022. Contro la Svizzera CR7 è entrato solo nell’ultimo quarto d’ora ed è rimasto all’asciutto, uscendo anche subito dal campo mentre i suoi compagni festeggiavano il 6-1.

Ricordiamo che Ronaldo era stato panchina da Fernando Santos per le parole che gli erano “sfuggite” al momento della sostituzione contro la Corea del Sud. Fino ad allora CR7 era stato sempre titolare, ma con al suo posto Goncalo Ramos - autore di una tripletta contro la Svizzera - il Portogallo ha giocato addirittura meglio. E a questo punto sembra difficile che Ronaldo possa riconquistare il posto, a maggior ragione che il Marocco ha dimostrato di essere una squadra molto attrezzata a livello fisico e atletico.

Come se non bastasse, CR7 ha deciso di creare un altro caso: non si è unito all’allenamento organizzato per chi è partito dalla panchina, ma ha deciso di stare con i titolari, che hanno svolto solo lavoro di palestra. Un chiaro segnale del fatto che non vuole accettare che il suo status non sia più quello di un tempo. Il Portogallo ha gettato acqua sul fuoco assicurando che non c’è alcun problema, però è palese che CR7 sta diventando sempre più un corpo estraneo in questa nazionale.