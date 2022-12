Argentina, “Muchachos”: una frase inquietante, cosa significa davvero

18 dicembre 2022 a

Una canzone in particolare è diventata la colonna sonora dei Mondiali di Qatar 2022. Si tratta del canto dei tifosi dell’Argentina intitolato “Muchachos". Cosa significa? E' - come riporta Fanpage - un adattamento della canzone "Muchachos, Esta Noche Me Emborracho" del gruppo argentino La Mosca Tse-Tse. Già da tempo è diventato un coro da stadio e adesso si è trasformato nell'inno ufficioso della nazionale Argentina.

Il canto sarebbe ispirato a Leo Messi e a Diego Armando Maradona. Inoltre, conterrebbe anche riferimenti alla guerra delle Falkland e alle finali perse dalla nazionale argentina tra il 1986 e il 2022. Analizzando il testo, si intuisce quanto sia ricco di riferimenti storici: "In Argentina sono nato, terra di Diego e Lionel. Dei ragazzi di Malvinas che mai dimenticherò", recita il primo verso, che fa riferimento non solo a Maradona e Messi, ma anche ai soldati argentini morti nella guerra contro la Gran Bretagna dei primi anni '80 per le isole Malvinas.

Spazio, poi, alla disperazione per le finali perse, con particolare riferimento a quella maledizione che non avrebbe consentito all'Argentina di vincere un titolo internazionale dal 1993 in poi, fino al riscatto del 2021 contro i rivali del Brasile. La maledizione, insomma, si è poi spezzata.