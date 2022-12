Francia, Morgan rivela: "Squadra avvelenata", scoppia il caso

20 dicembre 2022 a

La finalissima tra Francia e Argentina continua a far discutere. La partita, come è noto, è stata probabilmente la finale più spettacolare della storia dei Mondiali di calcio e alla fine l'ha spuntata Messi con l'Albiceleste. La Francia, trascinata da Mbappè, non è riuscita a fermare la Pulce che ha regalato la vittoria all'Argentina portandola ai rigori. Ma dopo la cocente sconfitta dei transalpini, da qualche parte si indaga sulla condizione fisica dei giocatori della Francia che per tutto il primo tempo sono apparsi completamente fuori dalla partita. E così sul web cominciano a girare teorie cospirazioniste sulla finalissima e sul Mondiale dell'Argentina.

Prima le voci, a dire il vero infondate, su arbitraggi che avrebbero favorito l'Albiceleste, adesso anche l'accusa di un "avvelenamento" per i giocatori della Francia. A lanciare la frase che farà parecchio discutere è stato Piers Morgan, uno dei più ascoltati e autorevoli cronisti sportivi inglesi (conta quasi 8 milioni di followers) che su Twitter ha scritto poche parole: "Non era un virus, la squadra francese è stata chiaramente avvelenata di proposito".

Parole gravissime che hanno scatenato un vespaio di polemiche, soprattutto tra i tifosi di Argentina e Francia. Il cronista inglese non è più intervenuto dopo aver tirato il sasso. Ma di certo quella sua frase lasciata lì su twitter farà discutere a lungo...