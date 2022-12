Lele Adani, l'sms lo fa crollare in diretta tv: silenzio e lacrime

24 dicembre 2022 a

Ancora Lele Adani. Ancora la sua passione per l'Argentina. Ancora la sua commozione, le sue lacrime. Questa volta però non in Rai con Stefano Bizzotto al fianco, con cui ha fatto coppia ai mondiali di Qatar 2022, ma alla Bobo Tv, casa sua, insieme a Christina Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Già, Adani dopo un mese in Qatar è tornato in Italia, con buona pace di chi lo ha criticato per le sue teleconrache. Ed è tornato, appunto, alla Bobo Tv. Dove nel corso dell'ultima puntata legge un messaggio che riceve in diretta sul suo smartphone: "Lui mi scrive così - spiega riferendosi al messaggio -. Ultimo rigore: mio figlio scoppia in lacrime dopo aver tremato per tutti i supplementari. Questa è la passione che vorrei avesse nella vita ed il calcio gliel'ha insegnata. Lui ama il Papu, siamo atalantini e ha imparato a sognare con lui".

Ed ecco che dopo aver letto questa frase, Adani si commuove, gli occhi umidi, la voce che si incrina. Ma prosegue: "Ho un dottorato di ricerca, studio l'origine della vita e lavoro sul DNA e mi chiedono come posso seguire il calcio. La passione che suscita lo sport è oltre. Il Qatar è uno scandalo, ma Mbappé e Messi sono reali e vanno oltre. Perché se il calcio è talvolta uno scandalo, loro sono passione e questa è sopra e vincerà". Frasi in cui Adani si ritrova in tutto e per tutto, tanto che dopo aver finito di leggere il messaggio, per lunghi secondi, non proferisce parola. Dunque rompe gli indugi: "È questo che voglio condividere", conclude Lele Adani.