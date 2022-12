Argentina, insulti alla moglie di Messi: "Cosa ha fatto", scoppia il caso

24 dicembre 2022 a

Scoppia una vera e propria bufera su Francia-Argentina. Dopo quasi una settimana dalla finalissima del mondiale in Qatar che ha visto trionfare l'Albiceleste ai calci di rigore, si apre una tempesta sulla festa post-gara. Come vi abbiamo raccontato, la Fifa ha deciso di aprire un procedimento per accertare il motivo della presenza in campo, subito dopo il fischio dell'arbitro, di alcuni tifosi "speciali" come ad esempio lo chef Salt Bae, apparso in diverse selfie con i giocatori dell'Argentina con la coppa in mano.

La nota della Fifa sull'indagine avviata è piuttosto chiara: "Dopo aver esaminato la questione, la FIFA ha stabilito che alcune persone hanno ottenuto un accesso non autorizzato al campo dopo la cerimonia di chiusura al Lusail Stadium il 18 dicembre. Verranno prese misure interne appropriate". Parole pesanti che aprono scenari, anche di sanzioni. Ma in questa storia c'è una nuova protagonista, la moglie di Messi.

Infatti la donna è andata in campo e in diverse foto appare con la coppa in mano che, ricordiamolo, può essere tenuta dai campioni del mondo, da ex campioni del mondo o da capi di Stato. Ebbene anche la moglie di Messi è finita nel mirino. In tanti, soprattutto sui social hanno protestato per la presenza della moglie di Messi in campo con la coppa in mano. Il caso dunque non si spegne e rischia di allargarsi. Salt Bae a quanto pare non era l'unico "intruso"...