Leo Messi, rubato il pallone del trionfo? Proposta indecente degli emiri

Tutto ciò che ha contribuito a tratteggiare la finale del campionato del mondo più bella di sempre è già un feticcio. Tutto quello che ha a che fare con l'ultimo atto di Qatar 2022, il trionfo dell'Argentina di Leo Messi sulla Francia, ha un valore altissimo. Valore non solo emotivo, ma anche economico: si pensi al milione di dollari offerti da un parlamentare dell'Oman per il bisht indossato alla premiazione dopo la finalissima.

Bene, il punto è che ora a proposta indecente si aggiunge proposta indecente, ed è quella ricevuta da due fratelli argentini che hanno avuto la fortuna di assistere alla finale direttamente dallo stadio in Qatar. Loro due si chiamano Juan e Ignacio, sono di Castelar, a ovest di Buenos Aires, ed erano sugli spalti alla finalissima.

Ma non è tutto: i due fratelli sono riusciti a portarsi a casa il pallone con cui Leo Messi ha segnato il 3-2, il gol che sembrava aver dato la coppa del mondo all'Albiceleste, poi raggiunta dalla Francia. Su come hanno ottenuto il pallone, Juan e Ignacio spiegano: "La verità è che siamo stati molto fortunati perché è il pallone del gol più importante degli ultimi 30 anni. Siamo stati fortunati che uno dei giocatori della nazionale argentina l'abbia tirato verso il settore dove eravamo noi ed è caduto molto vicino a noi". E ancora: "Non è arrivato proprio da noi, ce l'aveva un francese. Gli ho spiegato che la palla doveva essere restituita alla polizia, il francese me l'ha consegnata e poi non l’ho più data via, per niente in il mondo". Insomma, i due hanno ottenuto la palla con l'inganno. "È venuto uno dei poliziotti a chiedermelo e non riuscivo a darglielo. E quando è venuto il supervisore mi ha detto ‘va bene, la palla è tua", conclude il racconto uno dei due fratelli.

Ed eccoci ora alla proposta indecente: Juan e Ignacio hanno infatti rivelato di aver ricevuto una proposta pari a 21mila dollari per cedere quel pallone, offerta arrivata direttamente dagli sceicchi del Qatar. I due fratelli hanno rifiutato, magari ingolositi dalla possibilità che gli emiri alzino l'offerta fino ad importi mirabolanti. Ma i fratelli hanno anche aggiunto che non si libererebbero di quel pallone per nulla al mondo, a meno che a chiederlo sia proprio Leo Messi: "Per lui saremmo pronti a portarlo a piedi a Rosario", concludono.

