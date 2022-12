Psg, terremoto dopo il mondiale: chi molla la squadra

28 dicembre 2022 a

Jean-Claude Blanc chiude la sua avventura con il Psg nel ruolo di amministratore delegato, dopo essere arrivato nel 2011. L’ex dirigente della Juventus, infatti, ha annunciato il suo addio a fine anno, con il club parigino ora obbligato a trovare un suo successore. La comunicazione è stata data sul sito ufficiale del club, dove si sottolinea il continuo processo di cambiamento "iniziato la scorsa estate con l'ingaggio di un nuovo allenatore, una nuova squadra di calcio e un gran numero di giocatori chiave nelle squadre maschili e femminili”. Blanc, ora, è stato ufficializzato come nuovo Ceo del gruppo Ineos Sport, facente capo all'azienda chimica del Regno Unito della Ineos.

Blanc supervisionerà anche il team Mercedes F1

Il suo ruolo sarà quello di supervisionare le diverse società sponsorizzate dal gruppo inglese, come le società calcistiche del Nizza e del Losanna, la squadra Mercedes Amg F1 in Formula 1, la squadra ciclistica della Ineos Granadiers e la squadra degli All Blacks. Nella nota di saluto, sono presenti anche le parole del presidente e del Ceo Nasser Al-Khelaifi: "Ringraziamo sinceramente Jean-Claude per il suo fantastico contributo alla storia e al successo del Paris Saint-Germain in tutti questi anni”.

Le parole di saluto di Al-Khelaifi

E ancora: “Il club si è sviluppato enormemente durante questo periodo — dice — Ora siamo in una perfetta posizione per portare la società al livello successivo, con il supporto del nuovo team dirigenziale che sarà annunciato in seguito. Auguriamo a Jean-Claude tutto il meglio per la sua prossima sfida professionale nel 2023. Se ne va con la nostra gratitudine e rimarrà per sempre parte della nostra famiglia".

