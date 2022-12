Leandro Paredes, rivolta dei tifosi: "Non ha fatto un gesto per la Juve"

29 dicembre 2022 a

Non solo Di Maria c'è anche Paredes nella black list dei tifosi della Juventus dopo il Mondiale vinto in Qatar dall'Argentina. Infatti i tifosi bianconeri non sono riusciti a fare a meno di notare che diversi giocatori argentini, Dybala in testa, saranno già a disposizione dei club per la ripresa del campionato. Non sarà la stessa cosa per bianconeri Paredes e Di Maria che molto probabilmente salteranno la partita del 4 gennaio.

E così sui social si è scatenato un vero e proprio inferno. E in mezzo c'è finito anche Paredes, accusato di "non aver fatto quel gesto che tutti i tifosi si aspettavano": rientro anticipato per andare subito in campo. Di certo la vittoria del Mondiale ha fatto perdere la testa ai giocatori dell'Albiceleste, ma in sostanza, messa da parte la sbornia post-finale, c'è il campionato che incombe. E a quanto pare qualcosa tra i tifosi della Juve e i giocatori argentini si è rotto.

La Juventus si gioca una grande fetta del suo campionato in queste partite decisive di gennaio. Il Napoli è davanti a 10 punti di distacco ma i partenopei dovranno incontrare l'Inter. Un passo falso di Spalletti rimetterebbe in pista la Juventus. Ma di fatto con due argentini in meno l'impresa sarà più difficile.