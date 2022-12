Angel Di Maria, la moglie umilia il francese Rami: "Come trattare una donna"

29 dicembre 2022 a

Tra Francia e Argentina mancava la polemica a luci rosse. Dopo l'infuocata finalissima dei Mondiali in Qatar vinta ai rigori da Messi & Co, i francesi hanno recriminato sia per il presunto errore arbitrale dell'arbitro Marciniak sul 3-2 di Leo, sia sulle celebrazioni assai poco educate dei giocatori della Seleccion che hanno preso di mira soprattutto Kylian Mbappè. Tra questi, si è distinto per scarsa signorilità Emiliano Martinez, portiere dell'Albiceleste premiato a Losail come miglior numero 1 del torneo.

Cosa si fa tatuare (e soprattutto dove): Dibu Martinez, altro clamoroso "vaffa" ai francesi | Guarda





Un titolo festeggiato con clamoroso e volgarissimo gesto in mondovisione (la statuetta portata sui genitali) e criticato da Adil Rami, difensore ex Milan (e campione del mondo nel 2018) oggi al Troyes: "È il più grande figlio di put***na di tutto il calcio, l'uomo più odiato", ha scritto su Instagram a proposito del Dibu Martinez. Difeso subito da Angel Di Maria, che ha invitato Rami ad "andare a piangere altrove". La guerra social è proseguita con l'ex milanista che a quel punto ha condiviso un meme in cui l'argentino della Juventus è costantemente in lacrime: "Quando perdi, quando vinci, quando lasci un club, quando vedi questo tweet. Me lo insegni tu Angel a piangere?".

Ci ha pensato Jorgelina Cardoso, moglie di Di Maria, a riaccendere la questione, sempre rigorosamente via Instagram: "Angel potrebbe insegnarti a piangere, a trattare una donna come un gentiluomo e a segnare gol nelle finali. Felice anno nuovo, genio". Il riferimento, piccante, è alla celebre relazione tra Rami e la star di Baywatch Pamela Anderson,che lo aveva accusato di violenze e maltrattamenti. Rami aveva negato tutto e ora è lecito attendersi la replica del francese a Jorgelina.