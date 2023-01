Real, terremoto per Ancelotti: "Basta fare la scimmia", chi vuole mollare

07 gennaio 2023 a

a

a

Una brutta tegola per Carlo Ancelotti e il Real Madrid: il brasiliano Vinicius Junior, titolare della Seleçao verdeoro agli ultimi Mondiali in Qatar finiti ai quarti, sarebbe intenzionato a lasciare la Spagna a causa degli insulti razzisti ricevuti continuamente negli ultimi mesi.

Il 22enne ex Flamengo, che ha deciso con un gol la finale di Champions League contro il Liverpool dello scorso maggio, è da mesi al centro delle polemiche per i suoi atteggiamenti talvolta irridenti che hanno attirato l'antipatia dei tifosi anti-madridisti. Una antipatia che spesso si trasforma in volgari, vergognosi attacchi a sfondo xenofobo. Ultima occasione pochi giorni fa, sul campo del Valladolid: dopo essere stato sostituito dal mister italiano, dagli spalti sono piovuti pesantissimi "buu" all'indirizzo del giocatore che ha reagito con nervosismo (comprensibile), esultando letteralmente in faccia ai tifosi di casa e calciando via le cartacce tirategli contro da alcune decine di incivili.

Quando, dopo un suo gol contro il Maiorca, Vini Jr festeggiò ballando alcuni passi di samba, il presidente dell'associazione degli agenti sportivi spagnoli Pedro Bravo arrivò a dire, davanti alle telecamere di Chiringuito Tv: "Si può ballare la samba in Brasile. Qui devi rispettare i colleghi e smettere di fare la scimmia". Insomma, per il brasiliano sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso. Nonostante gli ottimi rapporti con i compagni di squadra e Ancelotti (storica la foto pubblicata su Instagram dopo la vittoria in Champions, con il tecnico che sigaro in bocca abbraccia la comitiva brasiliana dei Blancos), l'uomo che di fatto lo ha trasformato da talento pagato a peso d'oro in star internazionale, secondo Defensa Central Vinicius ora ha seriamente preso in considerazione l'idea di lasciare Madrid.

Possibili destinazioni? Il Psg, dove sarebbe un perfetto sostituto del connazionale Neymar, e ovviamente la Premier League con il Manchester United assai interessato. La quotazione, ben oltre i 100 milioni, permetterebbe al Real perlomeno di fiondarsi su Jude Bellingham, costosissimo centrocampista inglese del Borussia Dortmund definitivamente esploso in Qatar.