Allegri travolto da Cassano: "Dici cag***e, che schifo"

Che tra Lele Adani e Max Allegri non scorra buon sangue è cosa risaputa nel mondo del calcio italiano. Ma a rubare la scena al commentatore degli ultimi Mondiali in Qatar per la Rai questa volta è l'amico, collega e sodale Antonio Cassano. Insieme a Nicola Ventola hanno animato l'ultimo appuntamento con la BoboTv su Twitch, andando giù decisamente pesanti con l'allenatore livornese. Nonostante abbia riportato la Juventus a -7 dal capolista Napoli (e venerdì sera al Maradona avrà l'occasione di portarsi a -4), Allegri viene considerato il principale responsabile della scarsa qualità messa in campo dai bianconeri, reduci sì da 8 vittorie di fila senza aver subito gol, ma decisamente sparagnini, cinici, talvolta fortunati.

"Mi fa schifo – ha urlato Cassano all'indirizzo del tecnico -. Se mi prende per il c***o dico che fai schifo perché dici cag***e. La Juve è tornata a fare schifo e me ne sbatto i cog***ni se vince il campionato". E dire che il dibattito si era aperto con le parole moderate di Ventola: "Questa è una Juve che a me personalmente non piace ma rispetto il lavoro dell'allenatore che sta ottenendo risultati. Però quando rientrano tutti spero di vedere una bella Juve che ora sta vincendo ma che non mi convince come gioco". All'appello mancano ancora Pogba e Vlahovic, Di Maria e Chiesa sono in evidente ritardo di condizione sia per il Mondiale (l'argentino) sia per il lunghissimo infortunio (l'ex Fiorentina). Ma Adani non si fa intenerire dagli "alibi": la Juve "ha vinto perché rimane famelica e cattiva come squadra, un'attitudine che 5/6 anni fa hanno fatto le fortune di questa squadra e l'esempio è Danilo".

Il più duro però, come detto, è Cassano: "La prima grandissima bugia sono le parole del suo allenatore: 'Dobbiamo arrivare al quarto posto'. Una bugia che mi fa schifo ascoltare. Io me ne sbatto il ca***o del famelico e dell'aggressivo, lo riconosco solo se sono la Correggese o la Viterbese che devono mettersi tutti in difesa (con tutto il rispetto)". "La Juve è tornata? - continua sprezzante l'ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Samp, Milan, Inter e Parma - È tornata a fare schifo. Può anche vincere il campionato, me ne sbatto i co***oni. Tutte le altre partite a differenza della Lazio, ha fatto schifo e contro la Cremonese meritava di perdere".