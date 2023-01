Napoli-Juve, Locatelli in lacrime: cos'è successo

14 gennaio 2023 a

Lo stato confusionale della Juventus a Napoli in una fotografia: le lacrime di Manuel Locatelli al momento della sostituzione con Paredes. Non è un momento "casuale", ma forse la chiave di tutta la partita, finita con un clamoroso 5-1 a favore dei partenopei che sancisce, con ogni probabilità, la fine dei sogni scudetto dei bianconeri.

Siamo a inizio secondo tempo, il risultato è ancora aperto: 2-1, frutto dei gol di Osimhen e Kvaratskhelia per i padroni di casa e Di Maria per gli ospiti, tutti nella prima frazione. I bianconeri sembrano ancora in partita quando arriva il turning-point della gara. Locatelli viene colpito involontariamente da Osimhen al volto, a centrocampo. E' dolorante, quasi frastornato. Serve un cambio, è evidente. Allegri fa scaldare l'argentino Paredes, Locatelli esce per le cure e poi rientra. Intanto la partita prosegue e il Napoli si procura un calcio d'angolo.

Allegri chiede il doppio cambio, il guardalinee blocca l'esecuzione del corner ma l'arbitro Doveri fa cenno che si può proseguire e che il cambio avverrà subito dopo l'azione. Si arriva così alla rete di Rrhamani, con una grande botta al volo da centro area. A quel punto esce Locatelli, inquadrato dalle telecamere e assai provato, ed entra Paredes. Ma la partita è ormai indirizzata. E c'è chi ha accusato sui sociale Allegri di un doppio errore: non aver cambiato subito Locatelli prima, aver cercato di cambiare due uomini in occasione di un calcio d'angolo, con marcature già assegnate, poi, destabilizzando la squadra.