Milan, "le facce dei giocatori a Riad": processo sull'aereo

Non è un bel momento per il Milan. Fuori dalla Coppa Italia per mano del Torino (in 10), due pareggi consecutivi in campionato per 2-2 (rimontato dalla Roma, in rimonta contro il Lecce), molti giocatori chiave in crisi (Giroud e Theo Hernandez stanchissimi dopo il Mondiale, Leao tornato discontinuo, Tomori e Kalulu spaesati in difesa e Maignan ancora fuori a lungo), lo stesso mister Pioli improvvisamente in confusione. I rossoneri arrivano all'appuntamento con la Supercoppa italiana contro l'Inter in Arabia Saudita senza molte certezze, e le facce stanche e frastornate dei giocatori e dell'allenatore all'aeroporto di Riad sembra essere tutto un programma.

"C'è da dire che...". Maldini, clamoroso schiaffo a Leao: col Milan è finita?



Subito dopo la faticosa trasferta di Lecce (seguita al ritiro "punitivo" di Milanello), il Milan è volato in Arabia con il morale a terra, vista la fuga forse irrecuperabile del Napoli, ora a +9 in classifica. Non è stato un volo tranquillo: mister e giocatori si sono nuovamente interrogati su quello che non sta funzionando. La squadra è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto sei mesi fa e che dava sufficienti garanzie anche solo fino a novembre scorso, prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

Scesi a terra, i rossoneri hanno dato effettivamente l'impressione di essere in un "frullatore". E significativo è il video pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale della Lega Serie A, girato a Riad. Quando lo staff arabo porge ai membri del team appena atterrati in Arabia un mazzo di fiori come buona accoglienza, non c'è un solo sorriso sul volto di Tonali e compagni. Segno, forse, che il clima è tutt'altro che spensierato.