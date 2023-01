Dani Alves arrestato: è accusato di molestie sessuali

20 gennaio 2023 a

a

a

Dani Alves, 39enne ex giocatore di Barcellona, Juve e Psg, è stato arrestato all’alba nella città catalana con l’accusa di molestie sessuali. Secondo quanto riportano i media locali, il brasiliano sarebbe stato denunciato a inizio mese da una giovane che sostiene di essere stata molestata lo scorso 30 dicembre alla discoteca "Sutton", nella Ciudad Condal. Ora il giocatore è in commissariato per essere interrogato e dopo essere stato sentito il giudice deciderà se adottare o meno misure cautelari. Dani Alves fin qui ha sempre negato ogni addebito. Reduce dall’esperienza ai Pumas in Messico e poi in Qatar per giocare i Mondiali col Brasile, l’esterno brasiliano era rientrato a Barcellona per qualche giorno di vacanza.

Verso le dieci del mattino, è stato portato sul sedile posteriore di un’auto con un logo alla Ciutat de la Justícia. Alves era a Barcellona il 30 dicembre, approfittando di qualche giorno di riposo dopo aver giocato i Mondiali in Qatar. L’ex giocatore ha ammesso di essere andato quella sera al nightclub Sutton ma nega di aver aggredito la donna nel bagno di una zona vip del locale, come ha denunciato la vittima. In una dichiarazione ad Antena 3, il calciatore ha assicurato di non conoscere nemmeno la vittima, di non sapere che c’era qualcuno nel bagno quando è entrato e di essere stato denunciato per la volontà della giovane di fargli del male. Quella notte la donna ha lasciato Sutton piangendo ma, prima di lasciare la discoteca, è stata assistita dagli addetti alla sicurezza, che l’hanno portata in una stanza dove quella notte si è recato anche il responsabile del locale. Successivamente, la vittima è stata trasferita in ambulanza all’Hospital Clínic di Barcellona, ​​dove è stata sottoposta a una visita medica che viene praticata su tutte le donne che hanno subito violenza sessuale. Due giorni dopo, la giovane ha sporto denuncia sui fatti e i Mossos hanno avviato un’inchiesta condotta dal tribunale istruttorio numero 15 di Barcellona.