Carlo Ancelotti? "No, Davide": voci clamorose in panchina

Davide Ancelotti è il figlio del grande Carletto ed è pronto per prendere il volo da solo, scrive oggi Il Giorno. Il suo era uno dei nomi più caldi per la panchina di un Everton precipitato nei bassifondi della Premier, panchina che poi conosce già perché suo padre ha guidato i Toffees dal 2019 al 2021, e lui era lì non solo a prendere appunti, ma anche a dare dritte al più celebrato genitore. Nel frattempo il posto è andato a Sean Dyche, chiamato a un duro lavoro per rialzare la squadra nel dopo Lampard. Ma già il fatto che Davide fosse un autorevolissimo candidato al ruolo, la dice lunga sulla considerazione di cui gode nel calcio che conta.

Il figlio di Ancelotti jr resta a Madrid, ma intanto aspetta una chiamata

L’altro tecnico in lizza per la guida della squadra di Liverpool era il ’Loco’ Bielsa: quasi un onore, in definitiva, aver solo sfiorato come lui il traguardo. Davide Ancelotti sembra aver preso il meglio dal padre. Ha calma dei forti e la convinzione dei capaci. Il suo bagaglio di esperienze comprende quella di preparatore atletico, e nel calcio attuale non può non essere un vantaggio.

Poi lui ha integrato tutto vivendo in prima persona allenamenti e partite dei migliori club al mondo. Quanto basta per renderlo già uno da livello top, senza scuse e senza paracadute. Chissà da chi arriverà la prossima offerta per una panchina. Nel frattempo lui resta a Madrid, inseguendo altri trofei in famiglia.