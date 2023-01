Theo Hernandez, "inspiegabile": il gesto-choc che fa infuriare il Milan

30 gennaio 2023 a

a

a

La crisi del Milan è sotto gli occhi di tutti e non c’è un singolo elemento, tra allenatore e calciatore, che in questo momento si salva dalle critiche e dalla rabbia dei tifosi. Il 2023 finora è stato disastroso per i rossoneri: ciò che appare inspiegabile è perché la squadra sembra aver mollato il colpo all’improvviso, incassando una figuraccia dietro l’altra. In particolare il 3-0 nel derby di Supercoppa ha fatto molto male.

"Vergognatevi": Salvini, clamoroso sfogo sul Milan: chi massacra

Poi a seguire sono arrivate le umilianti sconfitte in campionato contro Lazio (4-0) e Sassuolo (5-2). Nell’ultima uscita il peggiore in campo è stato Theo Hernandez: per quanto sia amato dai tifosi rossoneri, stavolta non sono mancate le critiche anche per lui. Il suo crollo a livello di prestazioni è un po’ la fotografia del Milan, che si è completamente smarrito in campo e non riesce a tener testa a nessun avversario in questo momento. Contro il Sassuolo il terzino francese è finito nel mirino perché apparso del tutto spento.

Altro che il solito “mangiatore d’erba”, stavolta Theo sembrava pascolasse in mezzo al campo, quasi disinteressato. Un atteggiamento inspiegabile per i tifosi, che tra l’altro hanno rimarcato come si sia lasciato sfuggire Berardi in occasione della “manita” neroverde. Il sospetto è che la causa del tracollo del Milan possa essere più profonda e non riguarda soltanto la squadra: forse nel club qualcosa non sta funzionando a dovere in questo momento e ciò si riflette su tutto il resto.