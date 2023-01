Ferrari, "il motore? Una barzelletta": Vasseur, le parole inquietanti

31 gennaio 2023 a

a

a

Continuano a filtrare voci da Maranello riguardo alla nuova monoposto che a breve verrà presentata dalla Ferrari per il mondiale di Formula 1. Il lavoro ai box è quasi terminato e, stando alle ultime indiscrezioni, sono stati effettuati accorgimenti sull’aerodinamica e soprattutto sull’affidabilità della power unit. In particolare si parla di un guadagno di 30 cavalli di potenza che si sarebbe tradotto nei test in galleria del vento in un secondo di velocità guadagnato rispetto alla monoposto dello scorso anno.

"Non ci nascondiamo": ecco il piano di Vasseur per la Ferrari

Queste indiscrezioni hanno ovviamente fatto galvanizzare i tifosi della Ferrari, che d’altronde già la scorsa stagione iniziò alla grandissima, salvo poi inanellare una serie di errori e di problemi di affidabilità che hanno indirizzato il mondiale verso la Red Bull di Max Verstappen. A smorzare l’entusiasmo è però intervenuto Frederic Vasseur: “Non so da dove arrivino questi numeri, ma sono solo una barzelletta. Abbiamo fatto qualche passo in avanti ma si tratta solo di affidabilità”.

"La nuove Ferrari? Cose mai viste": l'ex Red Bull sfotte Maranello? | Guarda

Il nuovo capo di scuderia ha messo in chiaro le cose sul presunto guadagno di 30 cavalli: “Penso che le prestazioni del motore dello scorso anno non siano state affatto un problema. Il problema era l'affidabilità e il primo obiettivo è risolverlo. Finora sembra a posto, ma bisogna aspettare i test in Bahrain. Vedremo durante la stagione, ma finora l’affidabilità sembra sotto controllo. E per quanto riguarda le performance credo che nei test tutti quanti cercheranno un po' di nascondersi”.