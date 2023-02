Amadeus, "come Skriniar?": la gaffe, preso a "pallonate" dal bimbo

09 febbraio 2023 a

Una serie di diverse gaffe. Quelle di Amadeus a Sanremo in sole due serate dall’inizio del festival: scambia gIANMARIA per Sangiovanni, Blanco per Salmo e martedì, nella prima serata del festival, ha sbagliato il ruolo in campo di Milan Skriniar. Durante la serata, infatti, il conduttore e Morandi hanno accolto sul palco un bambino, Mario, che fa l'attore, e di cognome fa Di Leva. Un giovane molto simpatico che si è presentato con una maglietta del Napoli e ha simpaticamente preso in giro il presentatore dicendogli: "Fa freddo a meno 13?". Tredici infatti sono i punti di distacco tra i partenopei e i nerazzurri, primi inseguitori della squadra di Spalletti.

La gaffe di Amadeus su Skriniar

Successivamente, il 60enne presentatore ha chiesto al bimbo se giocasse a calcio, dopo la risposta affermativa gli ha chiesto il ruolo e Mario Di Leva ha risposto. "Terzino destro". A quel punto Amadeus ha fatto una gaffe dicendo: "Ah, terzino destro, come Skriniar". "No, come Di Lorenzo", risponde il ragazzino. Skriniar però non è un terzino destro, ma un difensore centrale, e a fine maggio sarà un nuovo giocatore del Psg, dando quindi l’addio alla squadra di Simone Inzaghi. Un peccato veniale, che però non è passato inosservato da decine di tifosi, in particolare interisti, che hanno rimarcato l'errore. E lo hanno fatto pure perché il difensore centrale ha deciso di lasciare il club a fine stagione l'Inter per andare in Ligue 1 con il Psg.