Carlo Ancelotti fa impazzire i tifosi del Barcellona: "Il cag***". E scoppia a ridere

I grandi allenatori si vedono anche da come riescono a stemperare la tensione prima di una partita importante. È tutto pronto per la semifinale di andata della Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid, con quest’ultimo che vuole cancellare la sconfitta subita in Supercoppa e provare a far vacillare gli eterni rivali, che in Liga hanno costruito un vantaggio di sette lunghezze.

Alla vigilia dell’incontro, Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha strappato una risata a tutti i presenti quando gli è stato chiesto se ha paura di questo Barcellona. “Sarà una partita divertente, ma non so cosa sia il cagometro”, ha risposto il tecnico italiano, divertito dalla sua stessa battuta. “In Supercoppa - ha poi spiegato in maniera seria - ci sono mancati impegno e forza, poi abbiamo commesso errori individuali che non ripeteremo. Questa partita non è decisiva ma dobbiamo approfittarne e non sarà una rivincita”.

Di certo Real e Barça arrivano a questa semifinale di andata con due umori completamente diversi. Dopo essere “retrocessi” dalla Champions all’Europa League, i blaugrana sono stati eliminati subito dal Manchester United. I blancos, invece, hanno giocato un ottavo di andata da paura, imponendosi per 5-2 in rimonta contro il Liverpool che ha lasciato di stucco l’Europa intera.