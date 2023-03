Leclerc, "non si era mai visto": la reazione ai box, il peggior sospetto in Ferrari

06 marzo 2023 a

“Non eravamo veloci in gara rispetto a Red Bull e bisogna parlare di loro perché è il nostro obiettivo. In termini di performance in gara non c'eravamo in questo fine settimana. Dobbiamo fare passi avanti da questo punto di vista. Siamo troppo lontani”. Dice così un preoccupato Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro di Sakhir al 41° giro, tradito ancora una volta da quel motore che già l’anno scorso lo aveva abbandonato a Baku e Barcellona. Il tutto nonostante gli ingegneri Ferrari avessero cambiato batteria e centralina sulla SF-23 del monegasco: “La Red Bull deve aver trovato qualcosa, perché non si è mai visto che una macchina così vicina in qualifica poi ti dà un secondo in gara — le parole del monegasco —. Noi siamo stati un secondo dietro al giro, (i piloti Red Bull, ndr) fanno un'altra categoria”.

Leclerc: “Dobbiamo trovare qualcosa, altrimenti…”

Il monegasco ha poi chiuso la sua analisi di questa prima disastrosa gara spingendo gli uomini della scuderia di Maranello a prendere spunto dalla mossa fatta dalla Red Bull e trovare qualche soluzione geniale che aumenti il livello delle prestazioni della SF-23 non solo in qualifica ma anche in gara: "Dobbiamo lavorare, trovare qualcosa, perché altrimenti così faremo fatica”. Il GP di Jeddah è vicino (il 19 marzo) e serve fare qualcosa a Maranello, se non si vuole lasciar scappare subito la Red Bull. Con un’insidia in più: l’Aston Martin di Fernando Alonso, domenica Driver of the Day a Sakhir.

Nonostante la delusione, la reazione di Charles Leclerc con i suoi uomini è da applausi: tornato nel paddock dopo il ritiro e l’intervista, è entrato nel box della Ferrari per andare a ringraziare tutti i meccanici e i tecnici. Il monegasco li ha rincorsi uno per uno, ha stretto loro la mano, li ha ringraziati per il lavoro svolto e li ha anche incoraggiati in vista del futuro. Un gesto sorprendente alla luce della grande delusione di cui è stato vittima nel corso del GP del Bahrain. Di fatto dunque Leclerc ha dato seguito alle parole pronunciate subito dopo il ritiro ed è stato lo stesso team del Cavallino a sottolinearlo: "C'è del lavoro da fare e lo stiamo facendo insieme" recita infatti la didascalia che accompagna il video del bel gesto del suo pilota qualche ora dopo la grande delusione per un primo GP della stagione.