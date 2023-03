Leao? "Gira voce che...": bomba prima del Tottenham, Milan sul baratro

07 marzo 2023 a

Evitare l’eliminazione contro il Tottenham mercoledì sera, e giocare una grande partita. Quello che Stefano Pioli e tutto il Milan chiedono a Rafael Leao, a riposo sabato per la squalifica contro la Fiorentina. In campionato il Milan, ad oggi, sarebbe fuori dalla zona-Champions per differenza reti, superato anche dalla Roma, allora a Pioli non resta che aprire il grande libro del pensiero positivo e considerare che almeno la sua squadra, con Rafa Leao, è un’altra. Rafa nel 2023 è stato sotto il suo livello - poco incisivo, molto discontinuo - ma il Milan senza di lui ha una mutazione genetica. Per i soli parziali di campionato: con Leao 2,2 punti a partita, senza Leao 1,2.

Il Milan ricostruito da Pioli dopo il disastro di gennaio, con il 3-4-2-1, è una squadra solida — quattro partite senza prendere gol prima della serataccia di sabato —, ricorda La Gazzetta dello Sport, ma molto meno creativa di una volta. Ha segnato più di un gol solo due volte nelle ultime nove partite e una delle due è stato il terribile Milan-Sassuolo 2-5, con un gol arrivato quando contava solo per il fantacalcio. L’impressione, oggi, è che la squadra abbia bisogno di tenere alto il ritmo non solo per aggredire ma anche per ripartire forte, attaccare difese non organizzate, creare qualche brivido in transizione.

Mendes guarda anche a scenari alternativi

Sul tema rinnovo, il Milan ha sempre la speranza di rinnovare il suo giocatore, anche se non è questo il momento delle offerte. Dopo un gennaio teso, con una proposta del Milan non raccolta da Leao, è arrivato il tempo dell’attesa. Se ne riparlerà più avanti, tra aprile e giugno. Intanto Jorge Mendes, che resta legato a Rafa nonostante la firma di un anno fa con l’avvocato Dimvula, si muove per esplorare scenari alternativi. Un mesetto fa, ha parlato di Rafa con il Real Madrid: un sondaggio-proposta per capire se ci fosse un interesse. La pista Real però per Leao è decisamente improbabile: il Real in quella posizione ha un campione come Vinicius, per l’estate ha altri pensieri come Jude Bellingham del Borussia Dortmund. E i Blancos non vogliono fare un’offerta shock al Milan e a Leao, che cerca sempre un club in grado di risolvere il problema del risarcimento da 19,5 milioni dovuti allo Sporting Lisbona.