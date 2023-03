Gigio Donnarumma, "sotto tiro": la voce esplosiva prima del Bayern

08 marzo 2023 a

Gigio Donnarumma è nel mirino. Dopo le ultime papere con il Psg, l'ex portiere del Milan non sta attraversando un momento facile e mai come adesso rischia davvero il posto. Come sottolineano i giornali francesi, le prestazioni di Gigio danno al Psg sicurezza e insicurezza, un ossimoro per descrivere davvero la permanenza del portiere a Parigi in questo "secondo tempo" della carriera di Gigio. A questo punto la partita con il Bayern Monaco che vale una stagione di fatto diventa il banco di prova finale di Donnarumma.





"Una reazione bipolare": dopo la papera, altra bomba sul caso-Donnarumma

Un banco di prova che potrebbe cambiare la stagione del Psg e anche quella del portiere della Nazionale italiana. Giocherà con gli occhi puntati addosso e la stampa d'oltralpe, come ricorda Repubblica, non ha avuto certo giudizi teneri nei suoi confronti. E così il portiere dovrà giocare col fiato sul collo. In tanti sono pronti a scommettere in un altro erroraccio. E Donnarumma, Nazionale a parte, ha una buona dose di sfiga in Champions: i suoi errori più importanti hanno sempre trovato i flash delle grandi notti europee. E anche questa volta il rischio è altissimo. Soprattutto perché il Psg cerca la Champions ormai da anni e uscire agli ottavi con il Bayern potrebbe essere il punto di non ritorno di Messi e compagni.