Napoli, ex calciatore scambiato per un tedesco: "Cosa mi hanno fatto"

Napoli-Eintracht non vuol dire solo 3-0 per la squadra di Luciano Spalletti, ma anche gli scontri e la tensione alle stelle, con gli scontri tra tifosi tedeschi e forze dell’ordine che hanno rappresentato una triste realtà già nella notte tra martedì e mercoledì. Ben presto, poi, è arrivato il contatto con le frange calde del tifo partenopeo, gli sconti con le forze dell'ordine e la devastazione per le strade cittadine, di negozi e locali. Auto bruciate, vetrine infrante, zone devastate dopo il passaggio dell'orda tedesca. I Frankfurt Ultrà che da 25 anni imperversano indisturbati in Europa, provocando incidenti ovunque vadano, hanno ben presto fatto degenerare la situazione, finita fuori controllo con la città sotto assedio della violenza ultras, molti dei quali sopraggiunti a Napoli pur non avendo il biglietto per lo stadio, come da disposizioni di Prefetto e Tar.

Un ex giocatore scambiato per tedesco dai tifosi del Napoli

Ma non solo, di mezzo c’è anche una storia raccontata dall’emittente francese Canal Plus. Due tifosi tedeschi, infatti, hanno avuto la peggio nei tafferugli e sono stati accoltellati a margine di questi terribili incidenti. Incidenti che hanno colpito anche un consulente di Canal Plus, Grégory Sertic. L'ex giocatore di Bordeaux o Marsiglia, venuto a Napoli per commentare l'incontro, si è ritrovato improvvisamente in mezzo agli scontri nei pressi dello stadio Maradona.

Il racconto di Sertic: “Ho preso qualche colpo, ma sto bene"

Scambiato per un tifoso del Francoforte è stato malmenato ripetutamente da alcuni tifosi del Napoli, come lo stesso Sertic ha subito dopo confermato: "Quando sono arrivato vicino allo stadio mi sono trovato in una rissa tra tifosi tedeschi e italiani, probabilmente pensavano che fossi tedesco, purtroppo ho preso qualche colpo ma ora sto bene — ha detto l’ex calciatore — Diciamo solo che l'importante è il calcio".