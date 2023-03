Juventus, Friburgo asfaltato: bianconeri ai quarti di Europa League

16 marzo 2023 a

Dopo la vittoria di misura nella gara d’andata all’Allianz Stadium, la Juventus si ripete anche al ritorno contro il Friburgo e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. All’Europa-Park Stadion i bianconeri s’impongono 2-0 grazie al calcio di rigore allo scadere del primo tempo di Dusan Vlahovic, a cui in precedenza era stato annullato un altro gol per fuorigioco, e al sigillo finale di Chiesa.

Tedeschi costretti anche a fronteggiare l’inferiorità numerica per oltre metà gara, a causa dell’espulsione di Gulde proprio in occasione del penalty (doppio giallo). Domani la squadra di Allegri conoscerà il prossimo avversario che incontrerà lungo il cammino europeo. Intanto la Juve attende il verdetto sulla penalizzazione in classifica. Il prossimo 19 aprile si pronuncerà il Coni e in quella data si saprà il futuro dei bianconeri.

Se la penalizzazione venisse cancellata, la Juve potrebbe posizionarsi al secondo posto in classifica dietro il Napoli. Uno scenario che riaprirebbe per la Juventus l'accesso in Champions League. Intanto i bianconeri mettono nel mirino l'Europa League e Allegri ora punta a portare a casa il trofeo.