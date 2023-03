Paolo Di Canio massacra Simone Inzaghi: "Forse non ha capito bene..."

18 marzo 2023 a

Paolo Di Canio non usa giri di parole e di fatto mette nel mirino Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter dopo la vittoria col Porto di fatto ha rivendicato i suoi risultati in questa stagione con parole pesantissime: "18 mesi fa sono stato chiamato per riportare l’Inter agli ottavi. Mi avevano chiesto questo, e arrivare nelle prime quattro perché c’era qualche problema al mio arrivo. Si è fatto un lavoro importante di trofei e vittorie, con qualche sconfitta che può capitare. L’Inter è seconda e ai quarti di Champions, un grandissimo traguardo al momento. Giusto godersi la partita, poi penseremo ai quarti. Questi ragazzi sono capaci di tutto. E non dimentichiamo che siamo secondi in campionato".

E alle sue parole ha risposto Paolo Di Canio che di fatto asfalta il tecnico nerazzurro: "Inzaghi sembra immaturo a livello comunicativo, l'altro giorno è sembrato infantile a livello di status da allenatore. I risultati non sono buoni, di più, lui è secondo dietro il Napoli, ha portato l'Inter ai quarti di Champions dopo tanto tempo e si gioca la semifinale di Coppa Italia. Ma sentendolo parlare ho pensato: 'Ha vinto la Champions League?'.

Non sei al Chievo Verona, dove questi risultati sarebbero storia. Certe dichiarazioni non sono all'altezza di un grande club, è un po' piccola come dichiarazione perché non si è reso ancora conto del club in cui si trova. L'Inter ha una storia abnorme, Simone è bravo, ma l'Inter è troppo grande per certe parole. I risultati li ha portati, ma non ha fatto la storia. Così sminuisce i livelli dell'Inter e anche i suoi".