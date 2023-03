Alonso massacra Leclerc: "Prima devi finire le gare", gelo in F1

17 marzo 2023 a

a

a

A Jeddah per invertire una stagione iniziata male, con i tanti cambi dentro allo stabilimento di Maranello e una macchina che attualmente non regge il passo della Red Bull. Charles Leclerc, in conferenza stampa piloti dall’Arabia Saudita, prova a spegnere le critiche. Anche lui ripete, come Vasseur, il ritornello “delle voci che vogliono destabilizzare la squadra”. Come se il problema fossero i rumors, e non il ritardo e la fragilità della monoposto al debutto. Smentisce di aver avuto un colloquio privato con il presidente John Elkann dopo la batosta in Bahrein. Sostiene di “sentirsi motivato ‘a bestia’: Cercherò di far diventare speciale questo fine settimana”, le sue parole, riprese in un pezzo dal Corriere della Sera.

Leclerc lancia la carica: “A Jeddah andrà nettamente meglio”

L’obiettivo quest’anno “non è cambiato, ed è vincere il titolo”, dice il monegasco. È una replica a chi lo dà già con la testa altrove, a valutare alternative oltre il 2024, data di scadenza del contratto. Finora l’unica cosa in grado di fermare Max Verstappen è stata un’influenza intestinale che lo ha costretto a ritardare il volo, oggi però è atteso in pista. In che condizioni chissà, ma gli esami non riguardano lui bensì la Ferrari. “Qui dovrebbe andare decisamente meglio”, spiega Charles. Ma la pressione stavolta è sulle spalle di Carlos Sainz, ha l’occasione per incrementare il vantaggio in classifica sul compagno. Magari dal muretto potrebbero ricorrere a giochi di squadra per favorirlo nella lotta alla pole. Leclerc sarebbe pronto a dargli una mano con le scie? Sì e no: “Sicuramente, ma non bisogna dimenticare le mie dieci posizioni. Devo pensare ad avanzare il più possibile. Se non dovesse avere effetti negativi sulla mia qualifica lo aiuterò”.

"Non basta il nome". Domenicali inchioda Vasseur: caos-Ferrari

Alonso: “Forza Ferrari sulle curve veloci, però prima devi finire le gare”

In pista, è scritto ancora nell’articolo del Corriere, bisogna vedere se cambierà davvero la Ferrari, se funzioneranno gli aggiornamenti tecnici: un’ala anteriore per limitare il sottosterzo, e quella posteriore a pilone unico — scartata a Sakhir perché fletteva troppo — modificata negli attacchi e pensata per guadagnare velocità. La previsione dell’ ex Fernando Alonso, a 41 anni sorpresa del campionato sull’Aston Martin: “La forza della Ferrari è sul dritto e sulle curve veloci. Sarà competitiva. Però prima devi finire le gare, Charles andava forte anche in Bahrein e poi…".