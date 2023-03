Antonio Conte, "ritorno in Italia": dove e come lo hanno beccato

21 marzo 2023 a

L'eliminazione a sorpresa dalla FA Cup, il ko in Champions League agli ottavi contro il Milan e soprattutto l'ultimo clamoroso pareggio subito in rimonta in campionato contro il Southampton ultimo. Per il Tottenham è un momento assolutamente “no”, e Antonio Conte, dopo il pari per 3-3 contro i Saint, si è sfogato platealmente in sala stampa, accusando i suoi giocatori di scarso impegno. E i media inglese pensano che in questo momento lo sfogo di Conte sia figlio di una volontà imminente per farsi licenziare. La possibilità infatti che il Tottenham possa esercitare la proroga di altri 12 mesi il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 sono minime. La sua avventura con gli Spurs sembra dunque essere arrivata alla fine tant'è che il Telegraph ha praticamente annunciato che il club annuncerà il suo esonero in questa settimana.

Nel frattempo, in questi giorni, il tecnico del Tottenham è stato immortalato in uno scatto mentre si trova seduto in aereo su un volo Ryanair, notoriamente low cost, per ritornare in Italia. Qualcosa di strano per chi sfiora i 17 milioni di euro all’anno. Il Tottenham infatti gli versa un ingaggio di 280 mila sterline a settimana (in euro sono 325 mila e rotti), in un mese guadagna 1 milione 303 mila e rotti euro, in un anno arriva toccare l'asticella dei 17 milioni di euro circa. Tanti per un allenatore che potrebbe permettersi qualsiasi altro tipo di compagnia invece che quella comunemente usata da tutti come Ryanair. “Diciassette milioni l’anno e viaggia con Ryanair" scrive colui il quale l'ha beccato sull'aereo seduto quasi al suo fianco e in attesa di atterrare in Italia.

I media inglesi: colloqui in corso negli Spurs sul futuro di Conte

Il tecnico ha infatti voluto prendersi una pausa dopo tutto il trambusto che si è creato, facendo staccare la spina anche ai suoi giocatori con la speranza che tra due giorni possano nuovamente trovare le energie necessarie per riprendere la marcia verso una qualificazione in Champions League il prossimo anno. I media inglesi in queste ore però parlano di imminenti colloqui in corso tra tutti i membri principali del club per capire cosa fare con Conte. Dalla conferenza stampa dell'allenatore emerge lo stato d'animo di un tecnico insoddisfatto e deluso dalla società. A prescindere da come andrà, l'ultima immagine di Conte lontano dall'Inghilterra potrebbe essere proprio quella di lui seduto su un volo Ryanair diretto in Italia.