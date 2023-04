Milan, "furto" a Bologna? Rigore negato, spunta un'immagine clamorosa

15 aprile 2023 a

Nell’ultimo mese e mezzo il Milan ha vinto solo due volte, entrambe contro il Napoli. Al momento tutte le attenzioni sono focalizzate sulla sfida di ritorno dei quarti di Champions League, ma è evidente che i rossoneri hanno un problema in campionato, dove a suon di pareggi e sconfitte stanno seriamente rischiando di perdere il quarto posto, fondamentale sia a livello sportivo che economico. A Bologna Stefano Pioli ha varato il turnover completo, lasciando soltanto Maignan degli undici titolari di mercoledì contro il Napoli.

Milan fermato a Bologna, ma è caos per un rigore negato: furia-rossonera

La partita si è subito messa male, con i rossoblù che sono passati in vantaggio con Sansone dopo pochi secondi. Al 6’ il Milan ha però recriminato per un rigore solare non ravvisato dall’arbitro Massa e neanche dal Var: Rebic protegge il pallone in area con il destro, Soumaro sbaglia il tempo dell’intervento e gli calpesta il piede. I rossoneri sono comunque giunti al pareggio al 40’ con una gran botta di Pobega che ha sorpreso Skorupski. Nella ripresa non è arrivato però il gol vittoria, nonostante l’ingresso dei big.

Il Milan recrimina anche per una situazione verificatasi a pochi minuti dalla fine del match: netto il tocco di mano in area di Lucumi ma, nonostante le proteste, stavolta ha ragione l’arbitro Massa a non concedere il rigore perché, sebbene il braccio del difensore sia largo, per il regolamento attuale la palla era inattesa e quindi il tocco non è punibile.