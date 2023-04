Theo Hernandez, "tua moglie...". Agguato osceno davanti all'hotel a Napoli

18 aprile 2023 a

a

a

Il Milan arriva a Napoli per la decisiva gara di ritorno dei quarti di Champions League i tifosi azzurri trasformano subito l'hotel che ospita i rossoneri in un "Vietnam" di cori a squarciagola e insulti. Particolarmente bersagliato Theo Hernandez, esterno sinistro e vicecapitano milanista.

"La fine di Vialli". Theo Hernandez, orrore senza precedenti; chi gli augura la morte

All'andata a San Siro, nella partita vinta 1-0 dagli uomini di Pioli, Theo aveva battibeccato a muso durissimo con il messicano Hirving Lozano e soprattutto aveva causato la doppia ammonizione di Anguissa, che salterà per squalifica la gara del Maradona. Motivo sufficiente per provocare la reazione rabbiosa dei tifosi più riottosi e incivili della squadra partenopea, che in occasione delle foto su Instagram pubblicate dal nazionale francese per il compleanno del figlioletto avuto da Zoe Cristofoli avevano commentato augurando la morte a Theo ("Devi fare la fine di Vialli", si leggeva tra le tante ingiurie) e "una grave malattia" al bimbo.





"Giroud fuori col Napoli?". Prima il panico, poi il sospetto: Spalletti trema

Davanti all'hotel napoletano dove ha alloggiato il team rossonero da martedì, si sono subito radunate alcune decine di ultrà azzurri che tra un "Napoli Napoli!" e un classico "Milan Milan vaffanc***o" si sono abbandonati anche a parole di dubbio gusto dedicate al solo Hernandez: "Theo Hernandez figlio di put***a" o "Theeeo, tua moglie sta scop***o". Atteggiamenti decisamente sgradevoli e comuni più o meno a tutte le tifoserie, certo non un bel biglietto da visita in chiave europea.