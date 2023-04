Pistocchi fa impazzire il Napoli: "Errori arbitrali? Questa volta...", gode il Milan

19 aprile 2023 a

a

a

Napoli-Milan è finita da ore: in semifinale di Champions League ci vanno i rossoneri. E i partenopei, Luciano Spalletti in primis, recriminano per presunti errori arbitrali tra andata e ritorno. Da par suo, Stefano Pioli si gode il momento, togliendosi anche più di un sassolino dalla squadra: "Secondo tutti quanti eravamo sfavoriti, ma...".

Insomma, il gioco delle parti. Ma sulla partita ha da aggiungere qualcosa anche Maurizio Pistocchi, il celebre giornalista Mediaset, intervenuto a Radio Marte nel corso del programma Marte Sport Live. E il moviolista ha affermato: "L’eliminazione del Napoli in Champions può essere definita in questa massima: mancò la fortuna non già il valore", filosofeggia.

Dunque Pistocchi circostanzia in modo più preciso il suo ragionamento: "Gli azzurri hanno avuto il predominio del gioco in entrambe le gare, ma ha commesso troppi errori, sia in zona gol e sia in difesa, dove ha sbagliato troppo in situazioni facili da leggere. Non si possono prendere gol come quelle prese all’andata e al ritorno, entrambi su ripartenze, e questi due gol pesano tantissimo. Il fallo tattico si può addestrare? Certo che sì, sono cose che si imparano anche", rimarca.

"Il vero campione del Milan? L'arbitro": Napoli, chi perde la testa

Quindi la stoccata ai partenopei, che secondo Pistocchi avevano avuto la possibilità di far loro il doppio compreso: "Il Napoli ha avuto l’occasione di ribaltare la gara con Kvaratskhelia per due volte, rigore compreso, metti anche che c’era il rigore su Lozano... Marciniak avrebbe dovuto chiedersi e chiedere al Var ma chi ha preso la palla?, e invece... In questa occasione gli errori arbitrali hanno pesato meno rispetto agli errori commessi in fase difensiva e offensiva. Kvaratskhelia? Va assolto senza dubbi, anche nella prestazione di ieri sono mancate un po’ di situazioni preparate, era presumibile che sarebbe stato raddoppiato, aveva poche opzioni di scarico della palla. La mezz’ala sinistra spesso non ha affiancato le sue azioni ma si è nascosto. Forse il georgiano ha avuto poca lucidità in alcune scelte, ma nell’arco di una stagione ci può stare. Il Napoli è arrivato a questo incontro dopo un ciclo di partite impegnativo e dopo le nazionali, con i problemi conseguenti", conclude Maurizio Pistocchi, che ridimensiona in modo netto le polemiche che si sono levate da Napoli per la duplice direzione arbitrale.