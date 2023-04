Milan, Guardiola sputa veleno: "Era rigore. E Leao..."

20 aprile 2023 a

Pep Guardiola non riconosce i meriti del Milan. Dopo il pareggio col Napoli che ha portato i rossoneri alla semifinale contro l'Inter, per Guardiola il Napoli resta la squadra migliore di questa Champions. E di fatto le parole dell'allenatore del Manchester City sono abbastanza pesanti: "Il Napoli ha giocato in modo magnifico e ha affrontato una squadra che ha tanta storia", è questa la premessa.

Poi arriva però l'affondo che sposa bene i dubbi del Napoli sull'arbitraggio del quarto di finale, soprattutto sul rigore non fischiato per un contatto tra Leao e Lozano in area rossonera. Guardiola attacca: "Era un rigore che poteva essere dato".

Poi un altro elogio per i partenopei: "Si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions? Non è così, li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato. Sono sicuro che l’anno prossimo il Napoli sarà di nuovo in Champions, perché vincerà il campionato, e ci riproverà". Peccato che il famoso caffè turco che Spalletti avrebbe voluto bere con Guardiola a Istanbul per il momento dovrà goderselo in un bar di Napoli. Ora bisogna capire quale squadra italiana tra Inter e Milan metterà piede in Turchia.