Cristiano Ronaldo, Georgina sgancia la bomba: "E alla fine l'idiota..."

Crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Nei giorni scorsi è circolata una voce secondo cui i due sarebbero a un passo dalla rottura. Persone a loro vicine hanno raccontato di aver anche assistito a brutte litigate tra di loro. Ora a rompere il silenzio è Georgina, che dice la sua in una storia Instagram.

"L'invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l'idiota ci crede", ha scritto Georgina a corredo di una foto che mostra la luna attraverso la finestra, citando il brano "Si Yo Muero, di Romeo Santos". In realtà non c'è alcun riferimento esplicito alle chiacchiere degli ultimi giorni, ma in molti hanno pensato che la modella si riferisse proprio ai rumors sulla sua storia con il calciatore. La sua, insomma, sarebbe una smentita.

Ronaldo e Georgina stanno insieme da 7 anni e hanno 5 figli. E insieme hanno attraversato anche momenti molto difficili, come la morte di uno dei due gemellini che la Rodriguez aspettava. Nei giorni scorsi, alcuni giornali scandalistici hanno raccontato della presunta insofferenza di Ronaldo nei confronti della compagna, che sarebbe concentrata solo sullo shopping. Il programma di gossip "Noite das Estrelas", in onda sulla rete portoghese CMTV, ha rivelato che Georgina sarebbe una "donna molto presuntuosa e che non piacerebbe affatto alla suocera".