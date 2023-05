Raffaella Fico, fuori tutto! Senza veli per lo scudetto

04 maggio 2023 a

In attesa del topless, per Raffaella Fico sono già... fuochi d'artificio. La showgirl campana, ex di Mario Balotelli qualche giorno fa aveva promesso che avrebbe festeggiato in topless il terzo scudetto del Napoli. Il fioretto era stato solo rinviato dopo il pareggio-beffa di Dia per l'1-1 con cui la Salernitana aveva gelato il Maradona e milioni di tifosi azzurri già pronti a riversarsi per le strade di mezza Italia. Pazienza, mai parola è stata tanto azzeccata: Osimhen segna a Udine e regala il punto necessario per la matematica certezza. Una gioia tricolore che ha mandato in delirio Napoli e i napoletani, e che ora fa ben sperare anche chi, dalle Alpi alla Sicilia, è fan sfegatato della bella e prorompente Raffaella.





Per ora, del topless non c'è ancora traccia. Immaginiamo migliaia di follower piombare sul profilo della Fico in cerca del fatidico scatto: l'ultimo post risale a mercoledì, niente da fare. E tra le storie, Raffaella dedica sì un video alla notte dello scudetto, ma ben più canonico di quanto i maliziosi appassionati speravano di trovare: i botti sotto il Vesuvio che illuminano a giorno il cielo di Napoli.

Ogni promessa, però, è debito, e i partenopei sanno aspettare. Lo hanno fatto per 33 anni, tanto tempo è trascorso dall'ultimo trionfo con Maradona in campo, nel 1990, figurarsi se non possono attendere qualche altra ora.