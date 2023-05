Juve, lo share di "mamma Rai"? Soldi, ecco cosa proprio non torna..

Fabrizio Biasin 13 maggio 2023 a

L’altro giorno c’è stato l’Euro-Derby, lo sapete. La partita su Tv8 ha totalizzato ascolti stellari e non poteva andare diversamente.

Giovedì, invece, sono andate in scena le semifinali di Europa League, entrambe in chiaro. La Rai ha acquistato da Sky i diritti per Juventus-Siviglia che, su Rai 1, ha totalizzato 3.772.000 spettatori, pari al 18% di share. Cifre discrete se pensiamo a quel che accade nella televisione generalista, ma piuttosto basse se pensiamo che si tratta di calcio ad alto livello (e di “Juventus”, la squadra con più tifosi in Italia).

L’imbarazzo cresce se si pensa all’investimento di Viale Mazzini. Come spiega bene l’ottimo Giuseppe Candela su Dagospia, il costo si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro, spesa non ripagata dal dato dell’auditel e dalla pubblicità. Dalla Rai informalmente fanno sapere che la spesa sarebbe di “soli” 2 milioni, mentre Mediaset che aveva annusato l’aria si era fermata a un’offerta ben inferiore (e soprattutto non di soldi “nostri”).