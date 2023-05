Gianni Agnelli, Galliani-choc: "Come impedì al Milan di prendere Roberto Baggio"

14 maggio 2023 a

Una lunga, lunghissima intervista, quella concessa da Adriano Galliani al Corriere della Sera. Racconta tutto: la sua vita, la sua carriera, aneddoti davvero clamorosi. Al centro, ovviamente, il calcio, il Milan e Silvio Berlusconi.

E proprio sull'epopea in rossonero, il dirigente ora in forza al Monza, snocciola rivelazioni strepitose. Una in particolare, su Roberto Baggio e il momento in cui il Milan provò ad ingaggiarlo dalla Fiorentina. Missione fallita: il Divin Codino andò alla Juventus, un trasferimento che diventò una sorta di caso di Stato.

Galliani infatti aveva rivelato che Gianni Agnelli intervenne per evitare che il Milan acquistasse Roberto Baggio, senza però dare dettagli precisi. Dettagli che invece fornisce ad Aldo Cazzullo. "Quella volta a Torino andammo in elicottero. Pensavo ci avrebbero abbattuto. Invece arrivammo a corso Marconi, c'è anche Romiti, e Agnelli mi chiede di rinunciare a Baggio, introduce anche discorsi extracalcistici...".

Di che tipo? "La fusione tra Rinascente e Standa. Io capisco che Berlusconi ci sta ripensando e intervengo, alzo la voce. Agnelli mi richiama all'ordine: Sì calmi, non faccia così... Finì che Baggio andò alla Juve", conclude Galliani fornendo una nuova chiave interpretativa a quel mancato ingaggio.