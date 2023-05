Milan, l'incubo Clement Turpin: contro l'Inter già condannati?

15 maggio 2023 a

Sarà Clement Turpin l'arbitro dell'Euroderby della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan, in programma martedì a San Siro alle 21. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Danos e Pages e dal quarto ufficiale Stephanie Frappart. Transalpino anche il Var, con Brisard e Milloit. Un fischietto che proprio al Meazza festeggerà il suo 41° compleanno, ma che non porta bene al Milan. Con i rossoneri, infatti, sono tre i precedenti, con due pareggi e un k.o.. Con i nerazzurri, invece, hanno un bilancio di una vittoria e tre sconfitte. Quest’anno Turpin ha arbitrato entrambe le milanesi: l'Inter nella sconfitta all'esordio in Champions contro il Bayern a San Siro (0-2), il Milan nel ritorno degli ottavi contro il Tottenham (0-0).

Le partite arbitrate da Turpin col Milan: polemica contro il Porto

Anche se il bilancio complessivo del Milan con Turpin è negativo, con il 0-0 di Londra a febbraio il Milan ha superato il Tottenham di Antonio Conte (che poche settimane dopo ha lasciato gli Spurs), anche se l'ultimo precedente ha sorriso ai rossoneri, visto che lo 0-0 di Londra contro il Tottenham è valso la qualificazione ai quarti di Champions.

Molto contestata, invece, la direzione di gara di Turpin in Milan-Porto 1-1 dell'edizione precedente, quando il Diavolo si lamentò per fallo su Bennacer da parte di Grujic non sanzionato prima del gol del momentaneo 0-1 di Luis Diaz. Un pareggio che alla fine risulterà fatale per la qualificazione agli ottavi. L'unica sconfitta nel primo precedente, andata degli ottavi di Europa League 2017-2018: l'Arsenal si impose a San Siro per 2-0 grazie a Mkhitaryan (a segno anche settimana scorsa) e Ramsey.