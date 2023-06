Il Milan vince contro il Verona nel giorno dell'addio al calcio di Ibrahimovic

05 giugno 2023 a

a

a

Sarà lo spareggio a stabilire chi tra Spezia e Verona retrocederà in Serie B. L'Hellas infatti ha ceduto 3-1 a San Siro contro il Milan, lo Spezia è uscito sconfitto 2-1 dall'Olimpico contro la Roma.

La rete della Joya tiene a galla le chances salvezza del Verona, che capitola a sua volta nel finale contro il Milan. Il rigore di Giroud nel recupero del primo tempo indirizza la partita, ma la rete di capitan Faraoni di testa su assist di Lazovic a metà ripresa fa respirare i veneti, che però crollano negli ultimi minuti sotto i colpi di uno straripante Leao, che festeggia il fresco rinnovo di contratto con una doppietta d'autore.

Intanto Zlatan Ibrahimovic lascia il calcio. E' stato lui stesso ad annunciarlo parlando a San Siro al termine di Milan-Verona, ultima giornata del campionato di Serie A. "Non respiro, non va bene. E' arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi - ha detto l'attaccante svedese visibilmente commosso rivolgendosi direttamente ai tifosi - Mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per tutta la vita. Qui in questo stadio porto dentro tanti ricordi e tante emozioni. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato felicità, la seconda amore. Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti quelli vicino a me per la pazienza, poi voglio ringraziare la mia seconda famiglia, i giocatori. Ringrazio il mister e lo staff per la responsabilità, i dirigenti per l'opportunità. E da ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare i tifosi". Il discorso di Ibra si è concluso con un "ci vediamo in giro se sarete fortunati, forza Milan"