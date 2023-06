Gigio Donnarumma "torna in Italia", non è la Juve: prime pazzesche conferme

05 giugno 2023 a

Donnarumma potrebbe tornare in Italia. Il titolo vinto dal Psg nel silenzio generale ha lasciato ferite profonde nello spogliatoio. Gigio ha dovuto rinunciare, molto presto, al sogno Champions con la rovinosa eliminazione dei transalpini che hanno guardato di fatto la competizione regina d'Europa da spettatori. Il portiere della Nazionale dunque, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe rivedere i suoi piani. È legato al Psg fino al 2026, ma le sue prestazioni, spesso incerte e altalenanti, hanno fatto scattare l'allarme a Parigi e il numero uno non è più una pedina così inamovibile come in passato.

E così si accende radiomercato che parla di due piste per il ritorno in Serie A. La prima, la più nota e romanzata, è quella che porta a Torino sponda Juve con un approdo in Francia del portiere Szczensy. E su questo fronte da parte dei bianconeri sarebbe stata avanzata la richiesta di una riduzione dell'ingaggio da parte del portiere della Nazionale. Ma nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova pista che invece porta a Napoli.

I partenopei dopo la vittoria dello scudetto devono fare i conti con la partenza di Spalletti e con una rimescolamento delle carte per puntare in modo deciso alla conferma in Serie A, ma soprattutto al piatto ricco della Champions sfumata ai quarti contro il Milan. E a quanto pare tra i pali potrebbe trovare posto proprio Donnarumma che tornerebbe in Italia e per giunta a pochi passi da casa sua. Insomma il futuro di Gigio appare, al momento, sempre più slegato da Parigi con un occhio verso l'Italia. Assisteremo a un clamoroso ritorno?