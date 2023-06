Simone Inzaghi seppellisce il City con due parole: "Due titoli?"

05 giugno 2023 a

Simone Inzaghi fa tremare il Manchester City. Mentre ci si avvicina alla finalissima di Istanbul di fatto il tecnico dell'Inter manda un avvertimento chiaro a Pep Guardiola e e a tutti gli opinionisti che danno per favorito il City: "Il Manchester City insegue il triplete? Ha vinto due titoli, ma due titoli li abbiamo vinti anche noi. Sappiamo che avversario avremo di fronte, ma anche noi abbiamo meritato di essere a Istanbul".

Poi ha aggiunto: "Sicuramente è la più importante della mia carriera, ma penso valga anche per i miei giocatori - ha aggiunto l’allenatore nerazzurro - Onana e Dzeko hanno giocato delle semifinali, ma non finali. Sarà una serata che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti durante l’anno, è stato un percorso pieno di insidie". Poi lo stesso Inzaghi rivendica la presenza della sua Inter nella finalissima: "È stato un viaggio lungo. Non siamo stati fortunatissimi nei sorteggi, abbiamo preso Bayern e Barcellona.

Ma con lo staff ce lo siamo detti subito, secondo noi potevamo fare un bel percorso. Abbiamo fatto un grandissimo viaggio. Penso che sia partito tutto dallo scorso anno, dalle partite con Real e Liverpool che chiaramente sono rimaste nei nostri pensieri". Infine a chi gli chiede indizi sulla formazione, Inzaghi risponde così: "Non ho deciso. Non ho deciso lì, non ho deciso a centrocampo e neanche in difesa. In questo momento fortunatamente ho la possibilità di scegliere. E questa possibilità è la miglior cosa che ci sia".