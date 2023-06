Osimhen, "incedibile ma...". Bomba Napoli: addio choc?

21 giugno 2023 a

a

a

Trattenere Victor Osimhen al Napoli? Questione di soldi: quelli che il capocannoniere nigeriano della Serie A chiede, come aumento di contratto, e quelli che una big straniera è disposta a offrire ad Aurelio De Laurentiis. Acque agitate nel club azzurro, pur fresco di scudetto. Dopo aver sostituito il tecnico del miracolo Luciano Spalletti con un nome a sorpresa come quello di Rudi Garcia, ex Lille, Roma, Lione e Marsiglia reduce dall'avventura non troppo esaltante all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, in Arabia Saudita, il capitolo calciomercato rischia di aprirsi nel peggiore dei modi.

Terremoto-Rudi Garcia: arriva a Napoli? Ecco chi viene cacciato in malo modo

E' stato lo stesso presidente del Napoli a fissare il prezzo di Osimhen: da 120 a 150 milioni di euro. Inaccessibili a qualsiasi big italiana, ma "nella norma" per i top club della Premier League e per Real Madrid e Barcellona. Come dire: il bomber sulla carta è incedibile, ma non troppo. Più o meno lo stesso destino di altre stelle del calcio italiano: da Vlahovic a Nicolò Barella (e forse, nonostante il rinnovo, pure Rafa Leao), perché tutte le squadre sono disposte a cedere alle proposte indecenti per le loro star sia per sgravare il monte-ingaggi, sia per sistemare i conti in rosso.

"Volevo essere sicuro". Rudi Garcia a Napoli, cosa gli ha garantito De Laurentiis

Con Osimhen, ADL ha trovato l'accordo per un rinnovo di 2 anni (fino al 2027), "ma se dovesse arrivare l’offerta irrinunciabile per la salute del club, vedremo come comportarci". Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain sono alla finestra, in attesa del domino europeo dei centravanti. Al presidente, Osimhen avrebbe chiesto un ritocco sostanzioso, da 4,5 milioni a stagione a 6 milioni netti (che per effetto del decreto crescita diventano "solo" 8 lordi. A queste cifre, De Laurentiis è disposto a "sacrificarsi". Ma se si innescasse un'asta al rialzo, salterebbero tutti i piani e a quel punto con i soldi, tanti, incassati per il nigeriano il Napoli si fionderebbe sul canadese Jonathan David, anche lui esploso al Lille e valutato oggi 60 milioni.