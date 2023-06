Sandro Tonali, slittano le visite mediche: cosa sta succedendo

24 giugno 2023 a

Una voce arriva dall'Inghilterra: slittano le visite mediche di Sandro Tonali al Newcastle. A quanto pare per motivi burocratici i controlli di rito sul giocatore prima di indossare la maglia della squadra britannica slitteranno di qualche giorno. "Missione compiuta? No, ancora no, manca ancora qualcosina. Il ragazzo è contento? Quando arrivano delle cose così importanti, proprietà così importanti, è difficile anche rifiutare sia per il club che per il ragazzo. Noi l'accordo lo abbiamo, stanno definendo i club e una volta definito poi nei prossimi giorni farà le visite mediche", ha affermato l'agente di "Sandrino",Beppe Riso.

E ancora: "Sandro in lacrime? Lui è tranquillissimo, sereno, pensa alla Nazionale e di andare avanti nell'Europeo - ha detto -. Mancano solo dettagli tecnici? Dettagli tra i club, sì, ancora qualcosina, cose burocratiche. Ancora qualche giorno. Il contratto di Sandro è di sei anni. Sono soddisfatto perché è una grande operazione, perché sicuramente Sandro anche in questo affare qua aiuterà il Milan, perché alla fine sono tanti soldi anche per i rossoneri e per il Brescia, che lui ama, e va bene così". Insomma per Tonali pare sia arrivato il momento del grande addio. E il Milan dovrà ripartire senza di lui. I tifosi attendono un grande colpo di mercato...